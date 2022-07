Ms. Marvel, i registi su QUEL cambiamento: 'Tutto è possibile con il Multiverso'

L'ultimo episodio di Ms. Marvel con tanto di scena post-credit è finalmente su Disney+, e una clamorosa rivelazione ci ha messo di fronte a un altro cambiamento dai fumetti, che adesso i registi dello show hanno voluto commentare.

Dopo averci presentato una versione diversa dei poteri di Kamala Khan in Ms. Marvel, adesso sembra confermata anche un'altra differenza con i fumetti su cui è basato lo show e riguardanti le origini della protagonista.

Stando a quanto comunicatole infatti da Bruno sul finire del sesto episodio di Ms. Marvel, nel DNA di Kamala è presente una mutazione, introducendo così il gene X e quindi per esteso gli X-Men nell'universo principale del MCU (dopotutto, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia avevamo visto Charles Xavier e Reed Richards, ma provenienti da un altro universo).

Ma per Adil El Arbi, questa è solo una delle tante possibilità date proprio dal concetto di Multiverso: "Beh, sapete, il fatto è che, con quello che sta succedendo oggi con il Multiverso, ogni cosa è possibile ormai. Ci sono così tanti universi paralleli e timeline in cui... Beh, forse c'è un mondo in cui Kamala Khan è un'Inumana [come nei fumetti], e lì, lei ha i suoi stessi poteri dei fumetti, ma semplicemente non lo sappiamo" ha spiegato in una recente intervista.

E ha poi concluso: "È l'unica cosa che possiamo dire ai fan, ma voglio dire, le possibilità ormai sono illimitate, direi".

E voi, che ne pensate? Vi è piaciuto Ms. Marvel? Fateci sapere nei commenti.