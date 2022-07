Ms. Marvel, i registi descrivono una scena eliminata: 'Speriamo venga pubblicata'

I registi di Ms. Marvel, Adil El Arbi e Bilall Fallah, sperano che una scena eliminata dalla serie Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe possa vedere la luce. Durante una recente intervista con The Direct, hanno spiegato che molte scene sono state tagliate e hanno chiesto allo studio di renderne pubblica almeno una: ecco la descrizione.

"Nella scena, con la rivelazione del suo costume, lo indossa per la prima volta, e guarda questo ragazzino che dice: 'Wow, sei Ms. Marvel! E poi, boom, [Kamala] riceve una palla in testa, cade e a lanciarla è uno dei bambini sui campi da basket", ha detto Fallah. "Ma quell'inquadratura è davvero divertente, chiederemo e imploreremo la Marvel di metterla su YouTube un giorno".

In un'altra parte dell'intervista, i registi hanno parlato di altri momenti della giovane supereroina Kamala Khan/Ms. Marvel che sono stati tagliati. El Arbi ha spiegato che la maggior parte di queste scene eliminate includeva "idee visive" che spera possano essere utilizzate in seguito nel MCU.

"Sì, c'erano molte idee visive. Fin dall'episodio pilota, avevamo tutte queste idee visive e tutto il resto. Volevamo inserire più elementi in tutto lo show. Alcune cose sono state girate, altre sono state solo progettate", ha detto El Arabi. "Ma alla fine abbiamo ritenuto di doverci concentrare sulla storia, e questo a volte bloccava il flusso dello show. C'era un'inquadratura in particolare, credo fosse l'episodio 4 o 5, che era davvero molto bella. Ma so che, poiché non è presente nello show, possiamo comunque usarla in un film, la ricreeremo. È stata una bella transizione visiva tra i vari set e tutto il resto, è stato molto bello".

In precedenza i registi avevano parlato degli eventuali piani per la Stagione 2 di Ms Marvel: "Siamo grandi fan degli anime e dei manga, quindi si possono fare molte cose interessanti dal punto di vista visivo, con quel tipo di cose. E anche nel finale abbiamo ripreso un po' lo stile visivo che avevamo nell'episodio pilota... Nella seconda stagione, avremmo fatto il botto su questo fronte".

Mentre vi rimandiamo alla nostra recensione di Ms Marvel, scoprite chi ha diretto la scena post credit che rimanda a The Marvels!