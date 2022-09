Ms. Marvel, i registi fomentano i report sul rinnovo: 'Pronti per la Stagione 2?!'

Accolta in modo altalenante dal pubblico del piccolo schermo, spesso con grandi differenze anche solo da episodio a episodio, non si può dire che Ms. Marvel sia stata una delle migliori serie MCU. Serviva più che altro a preparare The Marvels. Ma ora i registi strizzano l'occhio ai report su una seconda stagione.

Quando si tratta della serialità Marvel, tolto qualche caso senza precedenti come Moon Knight, gli standalone di debutto per nuovi personaggi sembrano più che altro funzionali come storie delle origini, per poi inserire l’eroe o l’eroina nella continuity dei film. Ce ne stiamo accorgendo con Tatiana Maslany in She Hulk. Show di questo tipo, almeno nei piani originali, di una seconda stagione potrebbero fare tranquillamente a meno. Soprattutto nel caso della serie con Iman Vellani, che per quanto si sia imposta più di ogni altra come giovane rampante del MCU, non ha raccolto sempre ottime recensioni da parte del pubblico.



Eppure i suoi registi, Adil El Arbi e Bilall Fallah, gli stessi che hanno assistito alla drammatica cancellazione del loro Batgirl presso Warner Bros. Discovery, strizzano l’occhio al rinnovo con un post a mezzo social che si limita a dire: “Ricordando solo il nostro tempo trascorso nel MCU. Chi è pronto per la stagione 2?!”. Il video, che trovate in calce all’articolo, ripercorre i precedenti episodi distribuiti su Disney+. Se questa didascalia fosse arrivata a ciel sereno, avremmo pensato semplicemente a un voler sondare il terreno anche in modo scherzoso, per ottenere qualche conferma da parte del pubblico.

Ma il post arriva poco dopo un report di Daniel Richtman, noto scooper del settore, che ha recentemente rivelato come i Marvel Studios avrebbero dato il via libera a una seconda stagione della serie MCU. Per ora, si tratta di un onore spettato solo a What if...? e a Loki, che può contare ora su una new entry da Indiana Jones. Dal canto loro, anche i registi si sono uniti a Iman Vellani per spingere sul rinnovo: “Dobbiamo avviare una petizione o qualcosa del genere”. Voi la sosterreste? Ditecelo nei commenti!