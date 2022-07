Ms. Marvel, i registi spiegano il cambio di poteri di Kamala Khan: 'Merito di Kevin Feige'

Nel finale di stagione di Ms. Marvel di mercoledì, intitolato "No Normal", Kamala Khan (Iman Vellani) ha visto utilizzare i suoi poteri al pieno del suo potenziale finora per sconfiggere Kamran (Rish Shah) e placare la sua furia contro il Dipartimento per il Controllo dei Danni. I registi hanno spiegato questo cambiamento nei poteri di Kamala.

Come rivelato da Bruno (Matt Lintz), i poteri di Kamala si spiegano meglio con una parola: "Mutazione". Nei fumetti, Kamala e Kamran sono noti come "NuHumans": Discendenti di Inumani le cui abilità latenti si attivano con l'esposizione alla Nebbia Terrigena che altera il DNA e che conferisce agli Inumani i loro poteri in un processo chiamato Terrigenesi. Come Reed Richards dei Fantastici Quattro, Kamala è un polimorfo i cui poteri di mutamento di forma le permettono di ingrandire - o "ingigantire" - il suo corpo.

In un'intervista a Entertainment Weekly, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno dichiarato che il presidente dei Marvel Studios e produttore di Ms. Marvel Kevin Feige ha spinto affinché i poteri mutanti di Kamala si manifestassero in forma di luce nel Marvel Cinematic Universe:

"Prima di tutto, Kevin non voleva fare una traduzione letterale di quello che c'era nel fumetto. È un adattamento", ha detto Fallah. "Siamo partiti da questa [idea] di 'luce' e da lì abbiamo iniziato a creare quello che sarebbe stato il potere, pur facendo un omaggio a quello che c'è nel fumetto. Nel fumetto, all'inizio non riesce a controllare il suo potere. Il suo corpo si ingrandisce e si rimpicciolisce, il che è una buona metafora dell'essere adolescente".

Fallah ha continuato: "Ma verso la fine del fumetto, lei lo controlla davvero. Così abbiamo creato la stessa cosa. All'inizio non riesce a controllarla, e passo dopo passo, più inizia a conoscere la sua storia, più diventa Ms. Marvel. Nell'ultimo episodio, ha quel grande pugno di luce che può distruggere le cose, e poi è finalmente se stessa".

El Arbi ha aggiunto: "Embiggen è una delle parole più importanti del fumetto, quindi abbiamo capito subito che nel finale avevamo bisogno della nostra versione di 'embiggen'".

Se avete visto il finale, saprete anche della clamorosa rivelazione di Ms Marvel.