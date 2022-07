Ms. Marvel: i registi svelano i loro piani per un'eventuale Stagione 2

Uno dei maggiori interrogativi sul futuro di Kamala è se ci sarà o meno una seconda stagione di Ms. Marvel, che non è ancora stata confermata dai Marvel Studios. Anche se dovremo aspettare e vedere se una seconda stagione si farà, i registi e produttori esecutivi Bilall Fallah e Adil El Arbi sono entusiasti delle possibilità che si prospettano.

"Vedremo quali potrebbero essere i suoi poteri", ha spiegato El Arbi in un'intervista esclusiva a ComicBook.com dopo il finale di stagione di Ms Marvel. "Siamo anche grandi fan degli anime e dei manga, quindi si possono fare molte cose interessanti dal punto di vista visivo, con quel tipo di cose. E anche nel finale abbiamo ripreso un po' lo stile visivo che avevamo nell'episodio pilota... Nella seconda stagione, avremmo fatto il botto su questo fronte".

"Più sequenze di animazione in tutto lo show, sì", gli ha fatto eco Fallah.

Il finale è stato ricco di momenti importanti per il personaggio di Kamala, tra cui i più significativi con la sua famiglia e i suoi amici, che l'hanno aiutata a prendere in mano il suo costume e confermare il suo nome da supereroe. Per Fallah e El Arbi, questa dinamica fa parte del "vero superpotere" di Kamala.

"Per noi lei diventa un supereroe, ma il vero superpotere sono la sua famiglia e i suoi amici", ha spiegato Fallah. "È stata anche questa la cosa più importante, avere davvero quei momenti. Perché si vedono gli amici e la famiglia crescere e sostenerla durante tutto il viaggio. Senza di loro, senza la sua famiglia e la sua comunità, forse non avrebbe trovato la sua strada. Dimostra che è questo il suo vero superpotere".

Mentre vi rimandiamo alla nostra recensione di Ms Marvel, scoprite chi ha diretto la scena post credit che rimanda a The Marvels!