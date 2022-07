Ms. Marvel, ricordate che Iman Vellani corresse Kevin Feige su Terra-616? Ecco la risposta

Dopo il suo battibecco con Kevin Feige sul MCU e sul fatto che sia stato identificato come Terra-616, la star di Ms. Marvel Iman Vellani torna sull'argomento raccontando la reazione del boss dei Marvel Studios.

Durante una recente sessione di dialogo con i fan su Reddit, l'attrice ha infatti rivelato che è stato Feige ad avere la meglio in un simpatico siparietto tra i due: "Dopo che ho detto quelle cose sul red carpet di Ms. Marvel, il giorno dopo ho visto Kevin e lui mi ha semplicemente guardata da lontano, ha mimato 6-1-6 con le mani e poi se n'è andato... Ci penso ogni volta prima di andare a dormire" ha scritto Vellani nel commento che potete trovare a fine articolo.

Che i fan siano d'accordo o meno, la direzione dell'universo cinematografico Marvel in questo momento è nelle mani di Feige e del team di produttori dei Marvel Studios che stanno tirando le fila dell'intero progetto.

A questo proposito proprio nelle scorse ore i fratelli Anthony e Joe Russo, registi di grandi successi cinematografici del MCU, durante un'intervista in occasione del debutto di The Gray Man sono stati interpellati sul prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe: come sarà la Fase 5 del MCU? "Vorremmo vedere tante altre cose come quelle che stanno facendo in questo periodo" hanno commentato. "Titoli ancora più avventurosi, con maggiore esplorazione e sperimentazione, che siano in grado di portarci in tanti altri luoghi inediti e sorprendenti".

Tornando alla serie su Ms. Marvel, a pochi giorni di distanza dal debutto in sala di Thor: Love and Thunder su Disney+ ha esordito l'episodio conclusivo di Ms. Marvel, la serie che ha introdotto nel MCU il personaggio di Kamala Khan, che rivedremo presto nel film The Marvels.