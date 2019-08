Ms. Marvel farà riferimento alla serie tv ABC Gli Inumani?

Nel corso della D23 Expo, durante il panel dedicato a Disney+, i Marvel Studios hanno annunciato a sorpresa anche altre nuove serie televisive per il servizio di streaming on demand, compresa una dedicata a Ms. Marvel

Con l'annuncio ancora fresco, naturalmente non ci sono molti dettagli sul prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, se non il logo ufficiale e la scelta di Bisha K. Ali come showrunner.

Eppure ci sono cose che i fan Marvel, soprattutto i più esperti in ambito comics, non possono fare a meno di domandarsi, incluso se lo show Disney+ farà in qualche modo riferimento al fallimento della serie Inhumans, prodotta dalla Marvel e dalla ABC.

Se siete confusi da queste associazione, allora dovrete sapere prima di proseguire nella lettura dell'articolo che nei fumetti Marvel Kamala Khan/Ms. Marvel è un'adolescente musulmana americana di origini pakistane che vive a Jersey City, nel New Jersey. Una notte fugge di casa di nascosto per partecipare ad una festa cui suo padre le aveva vietato di andare, e durante il tragitto finisce per essere esposta alla nuvola di Terrigen, la stessa che ha donato agli Inumani i loro poteri. In poche parole, Ms. Marvel è una Inumana.

Come Agents of SHIELD anche Inhumans, sebbene non fosse un prodotto dei Marvel Studios, farebbe parte tecnicamente del MCU. La serie televisiva del 2017 però a causa di critiche disastrose venne cancellata a maggio 2018. Se la serie di Ms. Marvel considererà l'elemento Inumano all'origine dei poteri del personaggio, allora in qualche modo potrebbe fare riferimento alla serie ABC.

Molto più probabile, invece, è che i Marvel Studios sfrutteranno Ms. Marvel per "reboottare" Inhumans, (usiamo il termine reboot in mancanza di uno migliore): del resto quella storia anche se parte del MCU non era strettamente legata al "canone ufficiale", mentre Kevin Feige ha già chiarito che gli spettacoli Disney+ saranno parte integrante del franchise e delle sue varie Fasi, essendo direttamente interconnesse con i film.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

