Ms. Marvel: ecco il riferimento a She Hulk che forse non avete notato!

Come spesso accade nei prodotti appartenenti al Marvel Cinematic Universe, sono sempre più numerose le citazioni e i riferimenti all'universo cinematografico e quindi alle altre serie e ai personaggi che lo compongono. E' accaduto anche nel corso dell'episodio 4 di Ms Marvel, nel quale è stato incluso un riferimento a She-Hulk: Attorney at Law.

L'episodio 4 di Ms. Marvel mostra brevemente i membri del Clan Destine dopo che sono stati arrestati dal Dipartimento per il Controllo dei Danni, dopo il loro scontro pubblico tra supereroi con Kamala al matrimonio di suo fratello. Prima che il Clan Destine riesca a sfuggire al contenimento e a rintracciare Kamala in Pakistan, viene stabilito che sono detenuti nella prigione SuperMax del D.O.D.C. - un edificio di cui si era già parlato in She-Hulk, apparentemente come casa dell'incarcerato Emil Blonsky/Abominio (Tim Roth).

Il design caratteristico dell'esterno della prigione SuperMax ha in realtà dei legami con i fumetti di She-Hulk, in quanto viene introdotto per la prima volta durante la run di She-Hulk di Dan Slott e Paul Pelletier del 2004. In quei fumetti, l'edificio viene chiamato Penitenziario Sperimentale Pym o "La Grande Casa" e utilizza la tecnologia delle particelle Pym per rimpicciolire i criminali durante la loro condanna. Anche se sembra che la versione di Damage Control nell'MCU non utilizzi la stessa tecnologia, in quanto avrebbe aggiunto un'ulteriore sfumatura all'apparentemente facile evasione del Clan Destine, il legame tra le due serie è comunque interessante.

In She-Hulk, in arrivo il 17 agosto prossimo, Mark Ruffalo tornerà nei panni di Hulk, Tim Roth riprenderà il ruolo di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong sarà di nuovo Wong, il nuovo Stregone Supremo del MCU. Il cast include anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.