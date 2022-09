Ms Marvel rinnovata per una seconda stagione? Il report fa sognare i fan

Ms Marvel, la colorata serie tv teen dei Marvel Studios distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, potrebbe essere stata rinnovata per una seconda stagione.

A segnalarlo in queste ore è stato il famoso e tendenzialmente molto affidabile Daniel Richtman, scooper di una certa fama per tutto ciò che riguarda le indiscrezioni sul mondo dei cinecomix in generale e su quello Marvel nel particolare: chiaramente però va precisato che non si tratta di una conferma ufficiale, dato che né i Marvel Studios né Disney Plus si sono pronunciati sul futuro della serie con protagonista Iman Vellani, quindi vi consigliamo di rimanere sintonizzati per eventuali prossimi aggiornamenti.

Certo è che il finale della prima stagione di Ms Marvel ha promesso tantissime nuove avventure per Kamala Khan, mettendola contemporaneamente su due traiettorie diverse: l'ultima scena ha infatti svelato che Ms Marvel è una mutante, dettaglio non da poco che sarà sicuramente esplorato maggiormente quando i Marvel Studios saranno pronti ad introdurre gli X Men nel MCU, mentre la scena post-credit ha fatto da prologo a The Marvels, nuovo lungometraggio che sarà contemperamento sequel di Captain Marvel, spin-off di WandaVision e sequel della prima stagione di Ms Marvel, e vedrà protagoniste Iman Vellani nei panni di Kamala, Brie Larson nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel e Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau.

Inoltre, è possibile che Ms Marvel sia a sua insaputa uno degli obiettivi di Kang il Conquistatore, con i famosi bracciali della supereroina che, insieme a quelli di Shang-Chi, potrebbero costituire i MacGuffin della Saga del Multiverso così come le Gemme bramate da Thanos lo furono per la Saga dell'Infinito.

Continuate a seguirci su Everyeye per tutte le novità dal mondo Marvel.