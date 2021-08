Ms. Marvel, il rinvio al 2022 è sempre più probabile

Si parla di un possibile rinvio di Ms. Marvel al 2022 da ormai diversi giorni, e quanto emerso dalla recente riunione degli azionisti Disney lascia presagire che il posticipo sia sempre più probabile.

Come riportato da Comicbook.com, infatti, la serie con protagonista Iman Vellani non è stata citata tra i titoli in arrivo su Disney+ nel corso degli ultimi mesi del 2021. Mentre Hawkeye con Jeremy Renner e Haillee Steinfeld è fissata ufficialmente al 24 novembre, dunque, ciò significa che l'uscita di Ms. Marvel dovrebbe slittare a inizio anno prossimo.

Ovviamente per avere una conferma non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte della Casa di Topolino, che al momento potrebbe non avere ancora preso una decisione definitiva. L'unica certezza è che la serie verrà resa disponibile prima dell'arrivo di The Marvels, pellicola che vedrà l'eroina di Iman Vellani al fianco della Captain Marvel di Brie Larson la cui uscita è prevista per novembre 2022.

Per chi non lo sapesse, Ms. Marvel racconterà la storia di Kamala Khan, un'adolescente musulmana e grande fan di Captain Marvel che diventa lei stessa un'eroina dopo che (almeno nei fumetti) scopre di avere la capacità di cambiare forma.

Intanto, a proposito del MCU, vi ricordiamo che su Disney+ è approdata la serie animata What If...?.