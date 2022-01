Ms. Marvel, le riprese aggiuntive dureranno 5 settimane: ecco cosa sappiamo

Sapevamo già che per Ms. Marvel ci sarebbero state riprese aggiuntivema, non sapevamo ancora di che entità queste sarebbero state. Ora, alcuni insider confermano che i lavori sul set di Atlanta potrebbero durare per almeno 5 settimane, confermando di fatto che c'è stato qualche piccolo problema di troppo nel corso della prima fase di produzione.

The Cosmic Circus afferma che i reshoot si svolgeranno dal 24 gennaio al 28 febbraio ma, non dovrebbero in alcun modo modificare la struttura della serie in arrivo la prossima estate su Disney+. Ogni episodio dovrebbe durare circa mezz'ora, senza crediti e stando a quanto riferito, ci sono buone probabilità che lo show possa proseguire per più stagioni, a condizione naturalmente che la prima sia particolarmente gradita dal pubblico.

Le riprese extra di Ms. Marvel non sono una cattiva notizia, tutto rientra nei piani della Marvel che mira a consegnare ai telespettatori il miglior prodotto possibile. Certo, qualche dubbio sorge a causa della durata di tutti questi nuovi lavori. Va tenuto conto infatti che per Falcon and Winter Soldier ci sono stati solo 3 giorni di riprese extra mentre, per un film della portata di Doctor Strange in the Multiverse of Madness al momento si è giunti a circa 6 settimane.

Voi cosa vi aspettate da Ms. Marvel? Diteci la vostra nei commenti.