Ms. Marvel: le riprese aggiuntive non sono una cattiva notizia, ecco perché

Nella giornata di ieri è stato comunicato che presto si svolgeranno delle riprese aggiuntive per lo show dedicato al nuovo personaggio di Ms. Marvel, ma questa è una pressa consolidata non solo per quello che riguarda le produzioni dei Marvel Studios ma anche in generale in tutta Hollywood, specialmente nel campo dei blockbusters.

Già in passato Kevin Feige aveva ribadito l'importanza delle riprese aggiuntive nel processo produttivo e di come spesso queste avessero aiutato lo studio a rendere il prodotto migliore di quanto non fosse inizialmente, perfino per una serie poi rivelatasi un successo di pubblico, ovvero l'ultima creatura di Disney+ Hawkeye. "Già a partire da Iron Man, le riprese aggiuntive sono state fondamentali per i nostri film - aveva spiegato Feige - diciamo sempre che alla Marvel abbiamo dei filmmaker intelligenti ma non siamo dei geni e il miglior modo per fornire delle note per un film è vedere quel film. Così facciamo il film e poi possiamo dire: 'Ok, questo non va bene, non funziona' e abbiamo un sistema ormai che è molto efficiente".

Feige ha quindi proseguito: "Le riprese aggiuntive a volte durano un giorno, altre volte quindici giorni e altre volte persino di più per far diventare il film il migliore possibile". Insomma, non c'è da preoccuparsi dalla notizia delle riprese aggiuntive di Ms. Marvel, fa tutto parte dei piani della Marvel di consegnare il miglior prodotto possibile ai suoi spettatori.

Ms. Marvel racconta le vicende di Kamala Khan, una sedicenne pachistana americana di Jersey City. Aspirante artista, appassionata giocatrice e vorace autrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers, e di uno in particolare: Captain Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ha ottenuto i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, alias Ms. Marvel e lo show debutterà nel 2022.

Nel frattempo è stata distribuita la nuova sinossi di Ms. Marvel.