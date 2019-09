Ms. Marvel: riprese fissate a settembre 2020, i casting sono già in corso

Secondo quanto rivelato da un report di Discussing Film, le riprese della nuova serie Disney+ dedicata al personaggio di Ms. Marvel sarebbero state fissate per settembre del 2020, con i casting che sarebbero già in corso.

Lo stesso report poi conferma che la Marvel sarebbe alla ricerca di un'attrice sconosciuta per interpretare la parte di Kamala. Si tratta sicuramente di buone notizie, dato che almeno questo report ci dà delle indicazioni importanti su quando potremmo aspettarci il debutto della serie su Disney+, che potremmo posizionare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. All'appello, quindi, mancano ancora le altre due serie annunciate nel corso dell'ultimo D23, ovvero She-Hulk e Moon Knight, di cui non si sa ancora praticamente nulla della loro produzione.

Stando alle dichiarazioni dell'autrice del fumetto, G. Willow Wilson, adattare le storie di Ms. Marvel non sarà affatto compito facile, il che significa una bella sfida per lo studio. Detto questo, prima di aver un nome per la protagonista scelta dalla showrunner Bisha K. Ali bisognerà attendere un bel po', il che ha spinto diversi fan a creare della fan art dedicate al progetto, una in particolare uscita in queste ore davvero molto bella, che immagina il poster ufficiale della serie.

Le prime serie Disney+ a sbarcare sul servizio streaming saranno comunque altre. In ordine d'uscita, i progetti in sviluppo e più vicini sono Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), What If...? (estate 2021) e Hawkeye (autunno 2021). Queste serie andranno a incastonarsi nel grande Marvel Cinematic Universe insieme ai prossimi progetti cinematografici di prossima uscita.