Ms. Marvel, rivelata la data dell'inizio delle riprese

Kamala Kahn sta per arrivare su Disney+. Ma prima, devono iniziare le riprese dello show... Scopriamo insieme quando si darà il via alla produzione di Ms. Marvel.

Contrariamente a quanto trapelato in precedenza, le riprese della serie tv di Disney+ targata Marvel Studios, Ms. Marvel, non partirà nel mese di settembre, ma ad Aprile 2020.

La notizia arriverebbe dall'ultimo numero di Production Weekly, che avrebbe confermato anche il luogo delle riprese: Atlanta, Georgia.

Purtroppo, non è stato precisato il giorno esatto, ma ora sappiamo che per la prossima primavera avremo sicuramente la nostra Ms. Marvel, che secondo il sito comicbook, potrebbe essere annunciata già verso gennaio.

Riguardo alla sinossi della serie, questo è ciò che sembrerebbe essere noto al momento: "Lo show sarà incentrato sulla prima supereroina musulmana titolare della Marvel. Ms. Marvel esiste in formato cartaceo già dal 1976, con il personaggio di Carol Danvers che usava questo nome come Alias per combattere il crimine. La sua ultima incarnazione, e quella che vedremo nello show, è un'adolescente chiamata Kamala Khan. La sua identità di Pakistana-Americana che vive con la sua religiosa famiglia nel New Jersey, nel mentre cerca di trovare la sua strada, è stata il focus principale delle sue storie. I suoi poteri sono stati descritti come polimorfi, ovvero, possiede l'abilità di cambiare forma".

Ms. Marvel potrebbe debuttare su Disney+ tra il 2021 e il 2022.