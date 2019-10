Ms. Marvel: rivelato il nome di lavorazione e la data di inizio delle riprese!

Questa estate abbiamo avuto la conferma che i Marvel Studios fossero al lavoro su una serie con protagonista Ms. Marvel, ma da quel momento sono giunte poche informazioni. Eppure, sembra che potremo assistere alla nuova serie, in arrivo su Disney+, prima del previsto!

Come potete leggere nel tweet in calce all'articolo, il titolo di lavorazione è Jersey (riferimento alla città in cui vive la protagonista), ma soprattutto viene rivelato che l'inizio delle riprese è previsto per l'aprile del 2020, ad Atlanta (la stessa città in cui verrà girata Falcon and the Winter Soldier). Ad occuparsene sarà la Circle Q Productions. Queste informazioni, però, non sono ancora state confermate dalla casa di Topolino.



Secondo alcuni rumor, inoltre, i casting della serie incentrata su Kamala Khan/Ms. Marvel avverranno nei prossimi giorni e questo potrebbe essere un indizio sulla veridicità delle riprese ad aprile.



Tra le domande dei fan, c'è il modo in cui verrà fatto cenno agli Inumani o meno, dato che Ms. Marvel ottiene i propri poteri grazie alla nuvola di Terrigen, la stessa che ha dato i poteri agli Inumani. Purtroppo, la serie dedicata a questo gruppo di supereroi è stata un sonoro flop e non si sa se la Casa delle idee voglia farne riferimento. Ma, stando alle voci di un reboot destinato al cinema, non è da escludere che sia Ms. Marvel a fare da apripista all'operazione di recupero, che porterà a storie ancor più intrecciate tra loro all'interno del MCU.