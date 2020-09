Ms. Marvel, scelta la Kamala Khan del MCU: sarà Iman Vellani

Con Ms. Marvel, serie live action che dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2021, farà il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Kamala Khan. Le riprese dovrebbero partire a novembre, ma il nome della protagonista non era stato ancora rivelato. Come ha annunciato pochi minuti fa Deadline, il ruolo toccherà a Iman Vellani.

La giovanissima attrice potrebbe debuttare come Kamala Khan anche prima della serie, in uno degli show che saranno pubblicati prima, e probabilmente la vedremo anche nel sequel di Captain Marvel, la cui uscita è prevista per il 2022.

Iman Vellani è al suo debutto in una produzione hollywoodiana, ma ha fatto parte con altri coetanei del Next Wave Committee al Toronto Film Festival 2019, con il compito di segnalare i film più significativi per gli adolescenti.

Nei fumetti Marvel, Kamala / Ms. Marvel è apparsa per la prima volta nel numero 14 di Captain Marvel: è un'adolescente che scopre di avere il potere di ingrandire o rimpicciolire qualunque parte del corpo. Ispirata da Carol Danvers / Captain Marvel, la ragazza usa i suoi poteri per proteggere la sua città natale, Jersey City, ed entra poi a far parte degli Avengers.

In attesa di vedere Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan, puoi dare un'occhiata al poster fan made celebrativo di Ms. Marvel.