Ms. Marvel, la sceneggiatrice vuole Wolverine nella serie Disney+

Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione di Ms. Marvel, ma una sceneggiatrice della serie Disney+ sa già perfettamente chi vorrebbe vedere apparire nello show: Wolverine!

Fatimah Asghar non ha dubbi: vedere interagire Wolverine e Kamala Khan sarebbe davvero impagabile.

Ed è infatti stata questa la risposta che la sceneggiatrice della serie Marvel con protagonista Iman Vellani ha dato ai microfoni di The Direct quando le è stato chiesto cosa avrebbe voluto da una potenziale seconda stagione dello show.

"Penso che sarebbe forte vedere il personaggio di Wolverine e Kamala che prende spunto da lui... È qualcosa che esiste nei fumetti... E quel momento in cui Wolverine arriva per aiutarla è qualcosa che ho sempre amato" ha spiegato "Penso che se mai riusciremo a vedere una cosa del genere... Ma so che è complicato. Ma se ne avessimo l'opportunità, credo che sarebbe davvero figo, perché è divertente vederla essere una fan di questi tipi un po' stufi e irritati da tutto. E poi poter avere quegli scambi di battutine tra loro... Mettere questi due insieme sullo schermo sarebbe come assistere a un momento di grande sinastria".

E voi, che ne pensate? Con chi vorreste vedere interagire Kamala a.k.a. Ms. Marvel? Fateci sapere nei commenti.