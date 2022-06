Ms. Marvel, la scrittrice capo ammette: 'Non so cosa ne sarà di Kamala in The Marvels'

L'MCU è un universo interconnesso e come ormai abbiamo avuto modo di vedere, le serie tv che popolano Disney+ hanno un forte legame con i successivi film del franchise, come accaduto con WandaVision e Doctor Strange 2. Ora, lo stesso avverrà anche per Ms. Marvel e il prossimo The Marvels, come già annunciato da Bisha K. Ali.

La scrittrice capo della Marvel ha infatti voluto spiegare a The Hollywood Reporter come si è sviluppato il processo creativo di queste due produzioni:

"Al momento in cui abbiamo aperto la stanza degli sceneggiatori di Ms. Marvel, sapevamo già che ci sarebbe stato The Marvels e appunto la storia di Kamala Khan ne avrebbe fatto parte. Quello che non sapevo, e ancora non so, è cosa accadrà in quel film, ma ho alcune idee... Quindi esapevo che avremmo trovato un'adolescente a Jersey City, senza poteri, e l'avremmo dovuta preparare a ciò che accadrà in quel film. Quindi sapevo che i due progetti fossero collegati, e quando hanno iniziato a lavorare seriamente su quel film, la maggior parte delle nostre sceneggiature era già stata scritta. Avevano letto tutte le nostre sceneggiature e sapevano cosa le sarebbe successo. Avevano un quadro già completo di Ms. Marvel, non so cosa ne sarà di Kamala in The Marvels, ma devo ammettere che mi piacerebbe sapere cosa succede nella loro storia".

Gli adorabili primi due episodi di Ms. Marvel hanno già conquistato il pubblico e tra l'altro, proprio in Ms. Marvel c'è il primo riferimento agli Eterni. Come telespettatori voi cosa ne pensate di questa serie? Siete felici della strada che l'MCU ha intrapreso? Come sempre, diteci tutto nell'apposita sezione dedicata ai commenti.