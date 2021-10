Ms. Marvel: la serie verrà posticipata nuovamente? Ecco la probabile data ufficiale

Mentre tutti aspettiamo il grande evento del 12 novembre in cui la Marvel proporrà al suo pubblico del materiale proveniente dalle sue nuove produzioni, un po' come il DC FanDome ha fatto sabato scorso con i prodotti della Warner/DC Comics, sembra che avremo dei nuovi aggiornamenti in particolare sulla serie incentrata interamente su Ms. Marvel.

Dopo il posticipo di Ms. Marvel al 2022 ufficialmente comunicato qualche settimana fa, sembra che adesso un membro del cast abbia suggerito un ulteriore rinvio e rivelato così la data di messa in onda ufficiale di Ms. Marvel su Disney+. Parliamo di Mohan Kapoor, attore indiano che apparirà sia nella menzionata Ms. Marvel che nel film The Marvels, ovvero il sequel di Captain Marvel con Brie Larson protagonista. L'attore ha risposto a un fan che appunto gli chiedeva quando avremo modo di vedere lo show Marvel su Disney+ in questo modo: "Giugno, luglio... se Dio vuole".

E' la prima volta che un membro del cast ufficiale suggerisce una data d'uscita per Ms. Marvel, show che continua a essere rinviato probabilmente per motivi di giustapposizione nel calendario delle uscite Marvel su Disney+, in modo da non interferire con quelle cinematografiche dello stesso periodo.

Ricordiamo che un trailer di Ms. Marvel dovrebbe arrivare il 12 novembre, il giorno del Disney+ Day.

Al momento non sono stati diffusi dettagli importanti sulla trama di Ms. Marvel, anche se una concept art di Kamala potrebbe indicare che il personaggio è dotato di poteri diversi da quelli dei fumetti. Nel frattempo, una sinossi della trama descrive Kamala come 'una sedicenne pakistana-americana cresciuta a Jersey City, una grande studentessa, un'avida giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, con un'affinità speciale per i supereroi, in particolare Captain Marvel'.