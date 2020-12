Ms. Marvel, primo sguardo alla serie Disney+: c'è un riferimento agli Inumani?

Oltre ad aver annunciato diverse nuove serie Marvel in arrivo su Disney+ , tra cui spiccano Secret Invasion e Ironheart, la Casa di Topolino ha approfittato dell'Investors Day per svelare un primo sguardo ufficiale a Ms. Marvel.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un filmato in cui Kevin Feige, la showrunner Bisha K. Ali e altri membri del team di produzione presentano il progetto che firmerà il debutto della giovane Iman Vellani nei panni di Kamala Khan.

Oltre a fornire un piccolo assaggio della serie, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo ad Atlanta, il "sizzle reel" contiene al suo interno un potenziale scoop: a 1 minuto e 7 secondi di video, come fatto notare da Murphy's Multiverse, appare infatti una lavagna con disegnati diversi riferimenti al MCU tra cui il costume di Captain Marvel. Fin qui niente da segnalare, se non fosse che nell'angolo in basso a sinistra possiamo notare la presenza di una figura che ricorda Maximus il Folle degli Inumani.

Come molti di voi già sapranno, gli Inumani ricoprono un importante ruolo nei fumetti di Ms Marvel (lei stessa è un'Inumana) e alcuni rumor avevano anticipato la loro presenza nella serie già lo scorso anno. Ovviamente è ancora presto per dare per scontata la loro introduzione nel MCU, ma in caso ne sapremo certamente di più con l'avanzare dei lavori.

