Ms.Marvel: lo show arriverà nei cinema in Pakistan in onore della super-eroina

Poco tempo fa abbiamo potuto dare uno sguardo al prossimo show del MCU nel primo trailer di Ms.Marvel, che arriverà su Disney+ ad inizio estate. Nella giornata di oggi, è stato annunciato che la serie debutterà al cinema in Pakistan in onore della protagonista.

La serie Disney+ avrà una speciale corsa nelle sale cinematografiche nel paese dell'Asia meridionale in onore delle origini pakistane dell'eroina. Infatti, i primi due episodi saranno presentati il 16 giugno, il giorno dopo l'uscita dell'episodio 2 dello show sulla piattaforma di streaming. Gli episodi 3 e 4 debutteranno poi il 30 giugno, mentre gli episodi 5 e 6 arriveranno sul grande schermo il 14 luglio. Vi ricordiamo che Disney+ non è disponibile in Pakistan.

Creata dagli editori Sana Amanat e Stephen Wacker, dalla scrittrice G. Willow Wilson e dall'illustratore Adrian Alphona, Kamala Khan / Ms. Marvel ha fatto la sua prima apparizione a fumetti in Captain Marvel #14 dell'agosto 2014. L'eroina è una ragazza pachistana-americana che vive a Jersey City ed è diventata il primo super-eroe musulmano a essere il protagonista di una serie Marvel Comics.

La protagonista sarà interpretata nella serie Disney+ da Iman Vellani. L'attrice, di origine pachistane-canadesi, sarà il primo eroe musulmano nel Marvel Cinematic Universe. Questo sarà anche il primo ruolo di Vellani per un grande studio.

Per finire, vi lasciamo con le parole della creatrice della serie, che ha parlato del livello di potenza di Kamala Khan in Ms.Marvel rispetto agli Avengers.