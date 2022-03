Ms. Marvel, lo show arriverà su Disney+ dopo Moon Knight, ma prima di She-Hulk

È dal finale di Hawkeye che il Marvel Cinematic Universe televisivo vive un momento di calma apparente dovuto, ovviamente, anche alla volontà di lasciare il giusto spazio release cinematografiche del calibro di Spider-Man: No Way Home o l'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un periodo che, però, sta per giungere al termine.

A fine marzo sbarcherà infatti su Disney+ Moon Knight, che darà il via ad una nuova ondata di show targati Marvel Cinematic Universe pronti a fare il loro esordio sulla piattaforma: stando all'attuale tabella di marcia, a tal proposito, dovrebbe essere proprio Ms. Marvel a fare il suo ingresso nel catalogo dopo lo show con Oscar Isaac.

Mentre già si parla di una possibile seconda stagione di Ms. Marvel, infatti, le parole di Bob Chapek al meeting degli azionisti di Disney+ confermano che sarà proprio lo show su Kamala Khan ad occupare lo slot tra Moon Knight e She-Hulk, con la serie con Tatiana Maslany che, invece, sarebbe in programma presumibilmente per il prossimo autunno.

Le indiscrezioni sembrano dunque confermare quanto rivelato dai leak sulla data d'uscita di Ms. Marvel, che parlavano di maggio come probabile finestra di lancio per la nuova serie dell'MCU: al momento, comunque, Disney non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.