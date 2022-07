Ms. Marvel: la showrunner rivela i piani originali per quel sorprendente crossover!

Il finale di stagione di Ms Marvel è stato a dir poco ricco di sorprese e rivelazioni non solo sul personaggio e sui suoi poteri ma anche sugli sviluppi futuri del Marvel Cinematic Universe. Sappiamo già che Iman Vellani, l'attrice interprete di Kamala Khan, sarà nel cast di The Marvels, che la vedrà al fianco della Captain Marvel di Brie Larson.

Il finale di stagione di Ms. Marvel ha avuto un sacco di grandi rivelazioni, come il fatto che il personaggio principale è un mutante nel MCU e che nella scena post-credits sia comparsa Captain Marvel (Brie Larson). Quest'ultima sarebbe dovuta comparire ben prima nella serie e in un modo leggermente diverso. Durante una nuova intervista con Variety, la showrunner Bisha K. Ali ha rivelato i piani originali per il crossover con Captain Marvel.

"Certamente all'inizio, molto, molto, molto, molto tempo fa, questo faceva parte delle discussioni. Più scavavo a fondo in quello che volevo dire con lo show e in quello che volevo che lei affrontasse, doveva davvero riguardare lei e la sua comunità, la sua famiglia e i suoi amici", ha rivelato Ali. "Così Carol la incontra dopo il viaggio che ha affrontato nel corso della stagione. È Kamala a tutti gli effetti. Alla fine si guarda allo specchio e non vede un'imitazione di Captain Marvel come quella che vede nel primo episodio. Vede Kamala che indossa il vestito che sua madre ha fatto per lei, con le maschere che Bruno ha fatto per lei, con la fascia di Red Dagger - e poi, pochi istanti dopo, riceve il nome da suo padre. Quel momento significa che diventa lei a tutti gli effetti".

Ali ha aggiunto: "Quindi penso che avrebbe preso una direzione diversa se avesse incontrato [Carol] prima di quando effettivamente la incontra, cioè nel film che uscirà l'anno prossimo. Sarà ancora così eccitata e felice di incontrarla, quando finalmente si rivedranno. Ma in questo viaggio, in questo arco narrativo, mi sembrava davvero importante che non si incontrassero".