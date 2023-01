Ms. Marvel: sistemato il più vistoso errore del Marvel Cinematic Universe, ecco quale!

Dopo mesi di attesa, i Marvel Studios hanno finalmente sistemato un evidente errore contenuto in uno degli episodi di Ms. Marvel e che andava a cozzare con quanto visto in precedenza nel Marvel Cinematic Universe. Si trattava appunto di un cosiddetto "errore di continuità", i quali spesso vengono individuati nel corso della post-produzione.

Stiamo parlando dell'errore circa la colorazione della Statua della Libertà. È stata messa in evidenza nell'inquadratura iniziale e nei titoli di coda dell'episodio 6, ma la Marvel si era dimenticata che, come avevamo visto in precedenza in Spider-Man: No Way Home, la Statua della Libertà del Marvel Cinematic Universe è ora composta di rame.

A sorpresa, però, i Marvel Studios hanno corretto l'errore di continuità della Statua della Libertà, come si può vedere su Disney+. La modifica è stata presumibilmente facile da realizzare: la Marvel ha semplicemente regolato il colore con un software di editing di base delle immagini. Potete guardare il risultato finale voi stessi nel post messo in calce a questa news e pubblicato dalla pagina fan britannica dello show.

Si tratta di un cambiamento notevole, che suggerisce che la Marvel continua a lavorare sugli show già usciti su Disney+, aggiornandoli e, in questo caso, migliorandoli. Non è chiaro quando sia stato effettuato esattamente il cambiamento; alcuni commenti online indicano che Marvel ha modificato la colorazione della Statua della Libertà durante il periodo natalizio, ma non è possibile confermarlo con certezza.

La linea temporale del MCU è più avanti rispetto al nostro presente, come conseguenza del salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame. Ms. Marvel è ambientato nell'autunno del 2025. Il problema è che Spider-Man: No Way Home è ambientato intorno al Natale del 2024 e il film ha rivelato che la Statua della Libertà è stata rinnovata in onore degli Avengers. Il tradizionale colore verde è stato sostituito con il rame in onore di Iron Man, mentre un enorme scudo è stato aggiunto per rappresentare Captain America. Lo scudo è crollato durante la battaglia finale di Spider-Man: No Way Home, ma il colore rame sarebbe dovuto rimanere. Pertanto, il colore verde iniziale della Statua della Libertà apparso in Ms. Marvel contraddiceva la collocazione ufficiale della serie nella linea temporale.

Ms. Marvel tornerà in The Marvels, in uscita a luglio, al fianco della sua eroina Captain Marvel (Brie Larson).