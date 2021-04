Ms. Marvel: una star di Bollywood potrebbe entrare a far parte del cast

Pochi giorni fa, The Times of India and India Today hanno riferito che l'attrice di Bollywood Farhan Akhtar era entrata a far parte del cast di una serie Marvel attualmente in produzione. In molti hanno supposto che la serie in questione fosse Ms. Marvel.

Tutto è nato dall'annuncio di suo marito sui social, con il quale veniva precisato che l'attrice era a lavoro in Thailandia per una produzione americana. Ovviamente, non vi è alcuna conferma sul fatto che l'attrice stia partecipando ai lavori di Ms. Marvel, nè tra l'altro vi sono informazioni sul ruolo che potrebbe ricoprire. In questo momento però sembra che l'unica produzione statunitense attualmente in lavorazione in Thailandia sia proprio la serie Disney+ che debutterà il prossimo ottobre. Quindi potremmo presupporre che le voci circolate siano piuttosto attendibili.

Intanto, molti si domandano quando uscirà Ms. Marvel. Per il momento non vi è ancora una data certa, sembra però chiaro che la serie dedicata a Kamala Khan verrà rilasciata entro la fine di quest'anno. Molto probabilmente. Le riprese di Ms. Marvel procedono a pieno ritmo e per scoprire dunque se i vari rumor sui personaggi siano fondati o meno, non cci resta che attendere. Dopotutto questo 2021 sarà ricchissimo di serie Marvel, quindi nell'attesa, sicuramente non annoieremo.