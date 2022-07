Ms. Marvel, la star Iman Vellani contro gli haters: 'Non me ne frega niente'

Con una mossa da vera Ms. Marvel, Iman Vellani sfida gli haters responsabili del review bombing contro Ms. Marvel, il nuovo appuntamento settimanale con il Marvel Cinematic Universe su Disney+ che secondo alcuni sarebbe un prodotto "per bambini", mentre per altri dovrebbe concentrarsi "sui fan, non sulle questioni sociali".

La nuova serie MCU ha segnato il debutto di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, un'adolescente pakistano-americana che vive a Jersey City e adora i supereroi, finché scopre all'improvviso di essere una di loro!

Sviluppata da Bisha K. Ali e diretta dal duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, la serie Marvel ha ottenuto generali reazioni positive da parte della critica per il suo stile fresco e vivace, per la rappresentanza del mondo pakistano e più in generale musulmano e per la performance di Iman Vellani come protagonista. Ma non sono mancate le critiche provenienti da una parte del pubblico che si è fatta sentire sui social e attraverso il review bombing.

In una recente conversazione con NME, Iman Vellani ha risposto a una domanda in proposito: "Non sono sui social media, ma sento ciò che mia madre mi racconta" ha premesso la giovane star. "E' una cosa abbastanza ridicola e credo che il cambiamento faccia paura a molti. Il fatto che esista uno show che parla di una ragazza di 16 anni pakistana e musulmana e supereroina spaventa molte persone".

"Bisogna solo strappare il cerotto e spero che le persone si innamoreranno di lei" ha proseguito Vellani. "Questo show è per i fan Marvel. Se sei un vero fan e se chiunque tra questi review bomber si considera un fan Marvel, allora lo show è anche per loro. Volevamo che Ms. Marvel fosse una lettera d'amore ai fan della Marvel. Quindi, non mi importa di loro!".

Di certo c'è solo il fatto che Marvel ha già dei piani per il futuro di Ms. Marvel dei quali la stessa Iman Vellani è già a conoscenza: sicuramente rivedremo Iman Vellani nel film The Marvels, in uscita nell'estate del 2023, insieme alla Captain Marvel di Brie Larson. Nel frattempo, possiamo goderci l'episodio finale di Ms. Marvel che debutterà il prossimo 13 luglio in streaming su Disney+!