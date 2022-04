Ms. Marvel, la star Iman Vellani rivela: 'I film Marvel significano tutto per me'

Non c'è da stupirsi molto se una star appena ingaggiata dai Marvel Studios dichiara il suo amore verso i film del Marvel Cinematic Universe prodotti finora. Tuttavia, essendo la star in questione Iman Vellani, che ha un'età molto vicina a quella del pubblico di riferimento di questi prodotti, è più facile sia davvero sincera nelle sue parole.

La protagonista della nuovissima Ms. Marvel, classe 2002, è praticamente cresciuta con i film dei Marvel Studios, considerando che quando uscì il primo Iron Man aveva solamente 6 anni. E ora è il volto di punta della prossima serie in arrivo su Disney+. Recentemente, un fan ha svelato sul web di aver ricevuto una lettera firmata proprio da Vellani, scritta dopo che questi le aveva inviato qualche blocchetto da autografare. La risposta dell'attrice è stata condivisa su TikTok.

"Grazie mille per la tua lettera Tim, significa davvero molto. I film della Marvel significano il mondo per me e sono più che entusiasta di farne parte ora, e sapere che persone come te guarderanno questo show pensando a tua figlia è tutto ciò che potrei chiedere. Spero davvero che tu ed Emma vi divertiate a guardarlo tanto quanto io mi sono divertita a realizzarlo! - Iman".

Vellani tornerà nel ruolo di Kamala Khan nel sequel di Captain Marvel, The Marvels, al fianco di Brie Larson, e sembra probabile che un giorno sarà un membro di una squadra tutta al femminile di Young Avengers. Khan è uno dei personaggi più popolari tra quelli che hanno debuttato nei fumetti Marvel nell'ultimo decennio, e le aspettative sono alte per questo suo esordio in live-action; se il pubblico dovesse rispondere bene, il suo personaggio potrebbe rimanere nei paraggi per parecchio tempo.

Intanto, un recente poster ha svelato il look di Kamala Khan in Ms. Marvel, che farà il suo debutto su Disney+ l'8 giugno 2022.