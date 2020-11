Ms. Marvel, una star di Stranger Things si unisce al cast della serie Disney+

L'universo Marvel è attualmente alle prese con dozzine di progetti differenti e, mentre sembra che Moon Knight e She-Hulk abbiano finalmente una data per l'inizio delle riprese, nuovi rumor si rincorrono anche per Ms. Marvel.

Un nuovo elenco di IMDB rivela infatti che Randy Havens, che in Stranger Things ha ricoperto il ruolo del professore di scienze Scott Clarke, si stato scelto per un ruolo ricorrente nella serie Disney+. Ancora non è chiaro chi precisamente interpreterà ma, il suo coinvolgimento nello show sembra ulteriormente confermato dalla partecipazione dello stuntman Reece Fleetwood che è indicato come sua controfigura.

Insomma, Ms. Marvel prende sempre più forma e dopo l'annuncio di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, arriva una nuova aggiunta al cast. Sarà interessante scoprire esattamente quando Randy Havens sarà confermato e soprattutto quale personaggio andrà ad interpretare, ma sembra che i Marvel Studios stiano continuando a lavorare duramente per aggiungere ai proprio show personaggi sempre più riconoscibili e di grande spessore. L'ultima apparizione cinematografica di Havens è stata in Godzilla: King of the Monsters del 2019 e si pensa che l'attore potrebbe fare qualche piccola apparizione anche nella prossima stagione di Stranger Things. In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dalle serie Marvel in produzione per Disney+.