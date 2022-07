Ms Marvel, star svela il crossover da sogno per Red Dagger: Deadpool e Moon Knight

Iman Vellani non ha pianificato nulla per il futuro nella scuderia Marvel, ma la sua avventura nel franchise non si fermerà all'ultimo episodio della serie tv di Ms Marvel, che uscirà mercoledì 13 luglio in esclusiva su Disney Plus.

Sappiamo infatti che la giovane attrice esordirà sul grande schermo nel 2023 con The Marvels, sequel ufficiale di Captain Marvel con Brie Larson che includerà anche la presenza come co-protagoniste della Ms Marvel di Iman Vellani e la Monica Rambeau di Teyonah Parris, ma lo stesso vale per i suoi co-protagonisti? Dopo aver confermato che Red Dagger tornerà nel futuro del MCU, in un'intervista con ScreenRant Aramis Knight, interprete del vigilante mascherato, ha nominato Deadpool e Moon Knight come personaggi con cui gli piacerebbe interagire un giorno:

“Penso che Red Dagger e Deadpool farebbero davvero una grande squadra. E poi mi piacerebbe incontrare Moon Knight, solo perché... cavolo, stiamo parlando di Oscar Isaac. Oh lo faccia, signor Feige!"

Ricordiamo che Ms Marvel non è ancora stata confermato per una seconda stagione, ma i Marvel Studios avranno una doppia presenza al Comic Con di San Diego tra pochi giorni e Kevin Feige ha promesso che dal palco dell'evento il futuro del franchise dopo la Infinity Saga e la Fase 4 diventerà più chiaro. Curiosamente, anche la serie di Moon Knight non ha ancora goduto dell'annuncio di una seconda stagione, nonostante il finale molto aperto della prima, mentre i lavori su Deadpool 3 proseguono a spron battuto.

Quali tra tutti questi progetti menzionati attendete di più? Ditecelo nei commenti.