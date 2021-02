Ms. Marvel, uno stunt caotico nel nuovo video dal set della serie Disney+

Continuano le riprese dell'attesissima Ms. Marvel targata Disney+, serie live-action creata da Bisha K. Ali e diretta dal duo Adil & Billal (Bad Boys for Life) di cui è disponibile oggi un nuovo video dal set dove possiamo ammirare una caotica stunt scene che coinvolge un autobus scolastico e una scolaresca.

Ms. Marvel segnerà l'ingresso nel MCU di Kamala Khan, primo personaggio musulmano, che sarà interpretata dalla giovane Iman Vellani. Kamala Khan ha debuttato nei fumetti nel numero 14 di Captain Marvel, per poi diventare la protagonista di una serie stand-alone.



Sulla trama del nuovo show, che sarà pubblicato in streaming su Disney+, non ci sono ancora molte notizie, ma sappiamo che la protagonista tornerà in Captain Marvel 2, la cui uscita è prevista per il 2022, insieme a Carol Danvers e Monica Rambeau.

Nelle ultime settimane è stato ufficializzato anche Aramis Knight nel cast di Ms. Marvel, in cui appariranno, tra gli altri, anche Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.



Cosa ne pensate del video? Quanto state aspettando la serie su Ms. Marvel? Vi piace la direzione che sta prendendo l'Universo Cinematografico Marvel?



Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate lasciando un commento nella sezione dedicata in calce alla notizia.