Ms. Marvel, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes: è il più alto del Marvel Universe!

Siamo solo a tre episodi dell'ultima serie Disney+ dei Marvel Studios, Ms. Marvel, ma la serie è già un grande successo tra i critici e i fan. Con un totale di 202 recensioni della critica, la miniserie su Disney+ è ora ufficialmente "Certified Fresh" sull'aggregatore di recensioni di Rotten Tomatoes con un punteggio incredibile, il più alto del MCU.

Il 96% di rating ottenuto dalla serie con Iman Vellani fa di Ms. Marvel la serie più apprezzata del MCU su Rotten Tomatoes, superando What If...? (94%) e Loki (92%). Oltre a essere la serie più votata, Ms. Marvel è a pari merito con Black Panther il miglior progetto di tutto il Marvel Cinematic Universe tra quelli usciti finora.

Ecco riassunto brevemente il "consenso della critica" su Rotten Tomatoes: "Ms. Marvel è un'aggiunta genuinamente fresca all'MCU - sia dal punto di vista stilistico che narrativo - con Iman Vellani che guida abilmente questo progetto con il suo super carisma".

Il nuovo rating certificato sarà accolto come un trionfo per coloro che si occupano di Ms. Marvel, dato che i dubbi sulla serie erano stati espressi già prima della messa in onda del primo episodio. Quando è stato rivelato che i poteri di Kamala Khan sarebbero stati diversi da quelli dei fumetti, alcuni fan hanno espresso la loro frustrazione per il mancato successo dell'adattamento sullo schermo.

Nei fumetti, Kamala è stata esposta alla Nebbia Terrigena, che a sua volta ha attivato i suoi poteri inumani latenti. Kamala è nota soprattutto per le sue capacità polimorfiche - simili a quelle di Reed Richards - che le permettono di far crescere i suoi arti in molte forme. Ma poiché gli Inumani non sono stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe, si è deciso di allineare i poteri della Kamala Khan di Iman Vellani con quelli del suo eroe, Captain Marvel.

