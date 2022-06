Ms. Marvel, la nuova teoria dei fan è folle: il Marvel Cinematic Universe esiste nel MCU?

Il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi, con generi, toni e storie diverse che vengono raccontate, specialmente in questa articolata Fase 4, ma una nuova teoria promossa dai fan suggerirebbe che la nuova Ms. Marvel potrebbe essere in effetti la prima vera meta-serie facente parte del canone del MCU. Vediamo meglio il perché...

L'ottima accoglienza dei primi episodi di Ms Marvel ha generato anche un nutrito stuolo di fan che stanno molto apprezzando l'idea che il Marvel Cinematic Universe e quindi gli Avengers abbiano un bacino di fan e follower sparsi per il mondo. Così, la miniserie ha generato una nuova e folle teoria: il Marvel Cinematic Universe esiste all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Un utente anonimo ha postato su Reddit una teoria, avanzando l'idea che forse il motivo per cui così tanti membri del cast conoscono dettagli che sicuramente nessuno potrebbe conoscere dai trenta film Marvel, è perché i film esistono all'interno del MCU. Ci sono alcune cose che sicuramente nessuno potrebbe sapere, come il tormentone di Capitan America "Posso farlo tutto il giorno", l'esistenza di Giant-Man e la gente che si veste da Groot durante l'AvengerCon.

"Teoria su Ms. Marvel. Nel MCU ci sono film basati su eventi reali che rispecchiano il nostro MCU fittizio. In pratica, abbiamo gli stessi film. È così che le persone di Ms. Marvel conoscono tutti i dettagli che noi conosciamo solo vedendo i film".

C'è un piccolo problema in questa teoria: le cose potrebbero essere diventate di dominio pubblico grazie a Scott Lang che è apparso in un podcast in questo universo per illustrare alle persone ciò che è accaduto durante eventi come la battaglia all'aeroporto in Captain America: Civil War o la Battaglia per la Terra in Avengers: Endgame.

Nel frattempo, avete notato il primo riferimento agli Eterni in Ms Marvel?