Ms. Marvel, terminate ufficialmente le riprese della serie Disney+ in Tailandia

A quanto pare, nonostante una forte recrudescenza dei contagi da Coronavirus in quelle zone, la produzione di Ms. Marvel è comunque riuscita a terminare le riprese della serie in Tailandia, che stando al report di Variety sarebbero state supervisionate dal regista Premio Oscar Sharmeen Obaid-Shinoy.

Le riprese in questione avrebbero riguardato gli episodi 5 e 6 dello show. È particolarmente interessante notare che il riacutizzarsi della Pandemia di Coronavirus aveva indotto le autorità tailandesi a interrompere qualsiasi produzione televisiva o cinematografica in corso su territorio, ma solo ed esclusivamente Ms. Marvel è riuscita a ottenere una deroga per portare a termine le riprese in programma da aprile fino ai primi di maggio.



Si sostiene e viene sottolineato che "sono rimasti attivi tutti i protocolli anti-contagio già obbligatori" quali set chiusi, mascherine obbligatorie e test anti-virus due volte alla settimana. Insomma, potendosi permettere un controllo massiccio del set, Disney è riuscita a terminare la produzione fuori dagli USA nei tempi previsti, con appena qualche giorno di ritardo.



Ms. Marvel creata e diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah (il riuscito Bad Boys For Life) vede nel cast Iman Vellani, Aramis Knight, Rish Shah, Matt Lintz e Travina Springer, per un'arrivo in streaming su Disney+ previsto per il prossimo autunno 2021.