Ms Marvel, grazie a The Marvels finalmente risolto un grande dubbio della serie tv

Negli ultimi anni i Marvel Studios ci hanno abituato ad un rilascio continuo di nuove produzioni per il piccolo schermo, sfortunatamente non tutti si sono rivelati poi dei prodotti di qualità eccelsa ma hanno avuto il merito di farci conoscere nuovi importanti personaggi per il futuro di questo universo. Tra questi c'è Ms. Marvel.

Ultimamente l'MCU non possiamo dire stia vivendo il suo periodo migliore, tuttavia come potete leggere dalla nostra recensione di The Marvels, è ancora in grado di sfornare qualche produzione in grado quanto meno di divertire ed intrattenere il pubblico.

Questa è anche forse la prima volta in cui una pellicola cinematografica riesce a rispondere ad una domanda che in molti si saranno posti guardando lo show con protagonista Iman Vellani.

Ms. Marvel non sarà uno degli show più seguiti o apprezzati dai fan, ma è stata comunque in grado di solleticare la fantasia del pubblico su alcune questioni. Tra queste la più importante ha riguardato l'origine dei bracciali indossati dalla protagonista.

Ebbene una spiegazione ci viene finalmente data da Dar-Benn nel film, la quale attraverso le sue azioni ci rivela che questi non sono altro che i Quantum Bands ed il loro potere deriva dalla capacità di attraversare il tempo e lo spazio. Sotto questo aspetto, possiamo immaginare come i bracciali potrebbero essere molto pericolosi nelle mani di Kang il Conquistatore.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Ms. Marvel.