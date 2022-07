Ms. Marvel, i trailer del finale della serie MCU promettono:'Cambierà tutto'

I Marvel Studios hanno pubblicato due trailer dell'imminente finale di Ms. Marvel, l'ultima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe. Condivisi entrambi su Twitter, uno dei due trailer anticipano ai fan che 'il finale della stagione cambierà tutto'. Le clip si riferiscono ad episodi già visti e si concentrano su Iman Vellani.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie MCU. Su Everyeye potete comunque recuperare la recensione di Ms. Marvel Episodio 5.



L'episodio più recente di Ms. Marvel, "Time and Again" ha avuto la durata più breve di tutta la stagione, con Kamala che è tornata indietro nel tempo, alla Partizione dell'India nel 1947, che sfollò milioni di persone, tra cui la stessa famiglia di Kamala.



Secondo la creatrice dello show Sana Amanat il quinto era l'episodio di cui era più preoccupata:"Penso che sia davvero fantastico ma abbiamo preso dei rischi con quell'episodio. Sono curiosa di sapere come reagiranno le persone".

Kamala Khan fece il suo debutto nei fumetti nel 2012 e Iman Vellani interpreta il personaggio nello show; una ragazza pachistana-americana nei panni della protagonista, primo personaggio musulmano della Marvel a recitare in una serie.

"Il fatto che lo show sia stato realizzato e che includano questo personaggio nell'MCU è importante" disse Vellani tempo fa "Non devo davvero spiegare tutto per interpretare una musulmana e pachistana, viene tutto fuori nello show. Penso che sia abbastanza stimolante per chi vede una persona come me coinvolta in un progetto così grande".



I fan si chiedono anche quanto durerà il finale di Ms. Marvel, dato che l'episodio 5 è stato il più corto.