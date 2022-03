Ms Marvel, il primo trailer: nel MCU arriva Kamala Khan, svelata la data d'uscita!

Dopo le ultime notizie dal cast di Ms Marvel, i Marvel Studios hanno svelato il primo trailer ufficiale serie su Kamala Khan, prossimo capitolo del MCU in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Ms. Marvel presenta agli spettatori la nuova supereroina del MCU Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni di Jersey City: giovane aspirante artista, appassionata giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers e, in particolare, di Captain Marvel. Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, ma tutto cambia quando ottiene degli incredibili super poteri e diventa esattamente come gli eroi che ha sempre ammirato.

La serie è stata creata da Bisha K. Ali ed è basata sul personaggio Marvel Comics creato da Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson, Adrian Alphona e Jamie McKelvie. Ali è la sceneggiatrice principale, con Adil El Arbi e Bilall Fallah di Bad Boys For Life e Batgirl come registi principali. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, personaggio che esordirà presto anche al cinema nel nuovo film The Marvels, sequel ufficiale di Captain Marvel con Brie Larson.

Ms. Marvel esordirà su Disney Plus dall'8 giugno prossimo. Nel frattempo, ecco cosa sappiamo su una possibile seconda stagione di Ms Marvel.