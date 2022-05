Ms. Marvel, nuovo trailer a un mese dall'uscita! Chi sono le truppe potenziate?

Stiamo ancora assaporando la fine di Moon Knight che già dobbiamo iniziare a tenere d'occhio il calendario in vista dell'uscita di Ms. Marvel, serie sulla Kamala Khan fangirl di Captain Marvel. Un mese ci divide dalla distribuzione su Disney+ e questo nuovo trailer ci mostra i possibili villain con cui si scontrerà la nostra eroina.

Non aveva del tutto convinto il primo trailer esteso della prossima serie in arrivo per il Marvel Cinematic Universe, dopo che Moon Knight si è appena concluso schizzando al primo posto nella Top 3 serie 2022 più viste anche grazie a una presa di distanze dal canone MCU. Il fatto era che il personaggio di Ms Marvel ha subito grosse modifiche, soprattutto rispetto ai poteri che sfoggerà all’interno della serie rispetto a quelli che la contraddistinguono all’interno dei fumetti. Ora questo nuovo trailer reso pubblico a un mese esatto dalla data di uscita del primo episodio ci mostra nuove immagini che non svelano molto di più sul personaggio titolare, ma qualcosa in aggiunta invece sui suoi possibili oppositori.

Quello su Kamala Khan, giovane liceale pakistana tenuta a distanza dai suoi compagni e cresciuta nella più totale adorazione del suo idolo, la Captain Marvel di Brie Larson, sarà molto probabilmente nello stile del romanzo di formazione. La classica bambina prodigio che, per una coincidenza fortuita, sviluppa dei nuovi poteri, incontrando l’ostilità di quelle fazioni che vorrebbero controllarla e usarla per i loro scopi. Ci fanno venire in mente questo, le truppe corazzate che vediamo apparire molto brevemente nel trailer. Bambina versus truppe semi-governative è infatti un must, di prodotti di questo genere. Ma a parte le speculazioni, non abbiamo molti altri indizi cui appoggiarci per venire a capo della loro identità.

Ma per nostra fortuna non c’è da aspettare ancora a lungo, con le carte che verranno scoperte a partire dall’8 giugno prossimo. In merito al suo primo debutto, la giovane attrice Iman Vellani ha parlato dell’importanza di questo titolo nel voler offrire nuovo spazio a categorie, come la sua, spesso sottorappresentate nel panorama dell’intrattenimento: “Il fatto che lo show includa un personaggio come il mio è forse il suo aspetto più importante. Ma il bello è che non si fa di tutto per ricordare come il mio personaggio sia musulmano e pachistano: tutto viene fuori da sé all’interno dello show. Il fatto che le persone vedano una persona come me coinvolta in un progetto così grande credo sia piuttosto stimolante". Quali le vostre aspettative sulla serie? Ditecelo nei commenti!