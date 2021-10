Ms. Marvel, il primo trailer della serie è in arrivo: tutti i dettagli

Il teaser trailer della serie Ms. Marvel per Disney+ potrebbe arrivare molto presto e ben prima di quanto inizialmente previsto. Secondo Cinema Review su Twitter, il trailer dovrebbe essere pubblicato in occasione del Disney+ Day, il prossimo 12 novembre, quando ci saranno probabilmente aggiornamenti anche su Shang-Chi in streaming.

Al momento non sono stati diffusi dettagli importanti sulla trama di Ms. Marvel, anche se una concept art di Kamala potrebbe indicare che il personaggio è dotato di poteri diversi da quelli dei fumetti. Nel frattempo, una sinossi della trama descrive Kamala come 'una sedicenne pakistana-americana cresciuta a Jersey City, una grande studentessa, un'avida giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, con un'affinità speciale per i supereroi, in particolare Captain Marvel'.



Aliza Vellani, star della serie, ha parlato del suo personaggio, il primo supereroe Marvel musulmano:"Non devo ostentare, parlare di essere musulmana e di essere pakistana, viene fuori nello show. Credo che le persone che vedono una persona come me coinvolta in un progetto così grande sia abbastanza stimolante".

Vellani dovrebbe riprendere il ruolo di Kamala anche in The Marvels, al fianco di Brie Larson e Teyonah Parris, che riprendono i ruoli di Carol Danvers e Monica Rambeau.

Attualmente la serie non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Di certo c'è che vedremo Ms. Marvel nel 2022.



Non tutti probabilmente conoscono l'evoluzione e la narrazione di Kamala; qual è la storia di Ms. Marvel nei fumetti? Il personaggio è uno dei più interessanti dell'universo Marvel.