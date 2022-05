Ms Marvel, nuovo trailer per la serie MCU: mancano dieci giorni all'uscita!

Ms Marvel sta già facendo chiacchierare la stampa dopo le prime reazioni dall'anteprima, e in questi minuti la Marvel ha pubblicato un nuovo teaser trailer per ricordare ai fan che mancano solo dieci giorni alla premiere su Disney Plus, fissata per l'8 giugno prossimo.

Ms. Marvel sarà la nuova serie originale targata Marvel Studios e avrà come protagonista una nuova supereroina inedita nel MCU, Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Appassionata di videogame e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei super eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola...almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

La protagonista della serie è interpretata dalla giovane attrice Iman Vellani, col cast che include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher e Nimra Bucha. Gli episodi sono stati diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah (registi di Bad Boys For Life e del prossimo cinecomic DC Films dedicato a Batgirl), da Meera Menon e da Sharmeen Obaid - Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer con Bisha K. Ali capo sceneggiatore.

Per altre letture, i registi della serie hanno anticipato che Ms Marvel si evolverà come lo Spiderman di Tom Holland nel futuro del MCU: non a caso, è già stato confermato ufficialmente che Iman Vellani sarà co-protagonista di The Marvels, lungometraggio per il cinema sequel di Captain Marvel con protagonista Brie Larson in arrivo nel 2023.