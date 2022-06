Ms. Marvel: l'ultimo trailer prima dell'uscita su Disney+ è il più bello che vedrete

Finora avevamo fatto fatica, fermandoci ai soli trailer, a capire chi saranno i villain con cui si dovrà scontrare Khamala Khan, protagonista dell'imminente Ms. Marvel. Ora l'ultimo trailer prima dell'uscita della serie MCU, forse il più bello pubblicato finora, ci svela finalmente chi potrebbero essere i cattivi della storia.

Il governo o comunque un qualche organo parastatale interessato a imbrigliare, se non già sfruttare, i poteri crescenti di questa giovanissima, improvvisata eroina. Ce lo fanno dire le uniformi, i palazzi del potere e i posti di blocco militari con tanto di Humvee, che avevamo già intravisto più da vicino in un precedente trailer di Ms Marvel. Qualcosa di simile lo avevamo visto in WandaVision, con la nostra (non più) eroina in rosso costretta a scontrarsi con la S.W.O.R.D.. Sappiamo infatti che la serie in arrivo su Disney+ sarà ambientata subito dopo il Blip di Endgame, con un mondo ancora in fase di ripartenza e con molti nuovi organi, al limite dell’autoritarismo, nati per far fronte al vuoto di potere.

In questo nuovo, ultimo trailer intitolato Connected vediamo ripercorsi tutti gli aspetti che ritroveremo nella serie, mentre le ultime clip si erano concentrate su dettagli specifici, dai poteri di Kamala al rapporto con la scuola. Qui invece vediamo tutto ricapitolato: l’acquisizione dei poteri, le insicurezze giovanili, la venerazione per Captain Marvel all’AvengersCon, ma soprattutto il ritrovamento del bracciale, forse un reperto Kree, che le donerà i suoi poteri. Abilità molto diverse rispetto alla Ms Marvel dei fumetti e di provenienza anche molto diversa, visto il desiderio di Feige di non prendere in considerazione il canone degli Inumani.

La prima puntata, come anticipato dal trailer, è in uscita questo mercoledì, come già avvenuto in precedenza per altre serie del Marvel Cinematic Universe. E ci accompagnerà, come di consueto, per un mese e mezzo con un episodio in uscita ogni settimana per sei settimane totali, secondo la strategia di pacchetti serial ormai rodata presso i Marvel Studios e particolarmente apprezzata dagli spettatori, anche se nel caso recente di Moon Knight potrebbe essersi dimostrata insufficiente per tutto quanto doveva essere anticipato. Considerando l’iniziale diffidenza per la serie su Kamala Khan, questo trailer vi fa cambiare idea in qualche modo? Ditecelo nei commenti!