Ms. Marvel, ultima settimana sul set per il regista Adil El Arbi: la foto

Dopo un 2020 privo di nuovi titoli a causa della pandemia e dello stop alle produzioni, i Marvel Studios sembrano essere ripartiti con il piede giusto, e il 2021 si preannuncia come un anno senza un attimo di respiro per il MCU. Tra i tanti show in arrivo c'è la serie tv Ms. Marvel, con la giovane Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan.

La riprese della serie sono in pieno svolgimento, e le ultime indiscrezioni parlano di un imminente trasferimento del set in Thailandia. Per il momento il regista Adil El Arbi, che insieme a Bilall Fallah, suo partner in Bad Boys for Life, dirigerà alcuni episodi, ha fatto capire ai suoi follower che il suo lavoro potrebbe essere quasi terminato.

Come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, El Arbi ha pubblicato una foto da Atlanta, dove sta girando Ms. Marvel, in cui è inquadrata la classica sedia da regista col suo nome, insieme a un'altra simile sullo sfondo con il nome di Kevin Feige. "Ultima settimana di riprese!" scrive nella didascalia. "Grazie per questa opportunità fratello Kevin."

Oltre alla sua serie da protagonista su Disney+, Kamala Khan / Ms. Marvel apparirà in futuro anche nei film targati Marvel Cinematic Universe: è già stato annunciato, per esempio, che la vedremo in Captain Marvel 2, dove ritroveremo anche Monica Rambeau (Teyonah Parris), direttamente dal cast di WandaVision.

Per altri approfondimenti su Ms. Marvel, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al primo video di Kamala Khan dal set.