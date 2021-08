Ms. Marvel, le ultime novità sulla serie: uscita, trama, cast, episodi

Una delle prossime serie in arrivo su Disney+, intitolata Ms. Marvel e creata da Bisha K. Ali introdurrà nel Marvel Cinematic Universe Kamala Khan, la prima supereroina musulmana pakistana americana. Presto l'MCU lascerà il posto a una nuova formazione di Avengers e a guidarli ci sarà proprio Kamala.

Il grande debutto di Kamala come Ms. Marvel nei fumetti è arrivato in All New Marvel Now! Point One #1, che raffigurava il personaggio in tutta la sua gloria supereroica.



Iman Vellani vestirà i panni di Kamala nella serie live-action le cui riprese sono terminate in Tailandia. Kamala è una sedicenne pachistana-americana di Jersey City, che ha spesso dovuto bilanciare il salvare il mondo con l'essere una brava figlia inoltre è lei stessa una fan della Marvel Comics e di Captain Marvel.

Trama

La sinossi diffusa dai Marvel Studios recita:



"La nuova serie originale dei Marvel Studios è incentrata su Kamala Khan, una sedicenne americana di origini pakistane che cresce a Jersey City. Brillante studentessa, appassionata di videogiochi e vorace scrittrice di fan-fiction, ha una particolare affinità con i supereroi, in particolare con Captain Marvel. Ma Kamala fa fatica a inserirsi a casa e a scuola, finché non ottiene dei superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita è più facile con i superpoteri, giusto?”

Cast e showrunner

Il cast di Ms. Marvel è composto da:

Iman Vellani nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel

Aramis Knight come Kareem / Red Dagger.

Saagar Shaikh come Amir Khan

Rish Shah come Kamran

Matt Lintz come Bruno Carrelli

Zenobia Shroff come Muneeba Khan

Mohan Kapur come Yusuf Khan

Laurel Marsden come Zoe Zimmer

Iyad Jajjaj come zio Rashid

Shaan Merchant come assistente sarto

Fawad Khan come Hasan

La sceneggiatura è stata affidata a Bisha K. Ali mentre Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy dirigeranno alcuni episodi.

Data di uscita

La serie dovrebbe essere composta da 6 episodi che usciranno su Disney+ ma la data della premiere di Ms. Marvel non è ancora stata svelata e i fan stanno teorizzando su quando la serie potrebbe arrivare.

Sebbene inizialmente una finestra di lancio a fine 2021 poteva essere plausibile, ora è più probabile che Ms. Marvel arrivi nel 2022 dato che Hawkeye uscirà il 24 novembre.



Vellani comparirà nei panni di Ms. Marvel in Captain Marvel 2, non ci resta che attendere per scoprire quando la serie debutterà su Disney+, voi che cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti!