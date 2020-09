Ms. Marvel da urlo: la regista di The Punisher e Glow dirigerà la serie Disney+

Dopo la firma dei registi di bad Boys For Lifes e le prime indiscrezioni sulla collaborazione dei registi di Captain Marvel, un'altra coppia di super-registi si unisce al team di Ms. Marvel: si tratta di Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon.

Se la prima è conosciuta nel campo dei lungometraggi documentaristici, per i quali ha vinto anche due Oscar, nel curriculum della seconda ci sono tantissime serie televisive di successo e, soprattutto, dagli stili più disparati: la Menon ha infatti diretto alcuni episodi di The Walking Dead, The Punisher, DC Universe's Titans, Glow e persino di The Man in The High Castle e The Magicians. Ottime scelte per casa Marvel, che sicuramente si riveleranno interessanti per l'altrettanto fuori dagli schermi Ms. Marvel.

Nella serie esploreremo la doppia vita di Khamala Khan, super-eroina adolescente del New Jersey di origini pakistane che dovrà dividersi tra i suoi mille impegni da liceale e la lotta alla criminalità. Ad oggi non è ancora stato indicato alcun nome per l'interprete della protagonista, sebbene sia spuntato quello di Geraldine Viswanathan tra le possibili candidate a Ms. Marvel e i casting per Ms. Marvel siano già iniziati da tempo. Voi chi scegliereste per interpretare l'eroina? Fatecelo sapere nella sezione commenti.