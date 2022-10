Ms Marvel vince ai Saturn Awards: Iman Vallani miglior giovane attrice di serie streaming

A coronare un'annata che di certo ricorderà per tutta la vita, la giovane attrice canadese di origini pakistane Iman Vellani è stata premiata ai Saturn Awards questa settimana, per il suo ruolo di Kamala Khan nella serie televisiva dei Marvel Studios, Ms Marvel.

La sua prova nei panni della nuova supereroina del Marvel Cinematic Universe è stata premiata per la migliore interpretazione di un attore giovane in una serie tv streaming: nel discorso d'accettazione, Iman Vellani ha ringraziato la Marvel e i suoi compagini di cast, omaggiando anche i fan della saga.

La prima stagione di Ms Marvel è interamente disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus. La serie non è ancora stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, ma come saprete Iman Vellani tornerà ad interpretare Kamala Khan nel nuovo film del MCU in uscita il prossimo anno, l'attesissimo sequel di Captain Marvel intitolato The Marvels: il film, diretto da Nia DaCosta, vedrà il ritorno di Carol Danvers di Brie Larson (Captain Marvel), quello di Kamala Kahn di Iman Vellani (Ms. Marvel) e la Monica Rambeau di Teyonah Parris, che in qualche modo misterioso si ritroveranno collegate l'una alle altre: proprio come è stato anticipato dalla scena post credit di Ms Marvel, infatti, ogni volta che una di loro userà i propri poteri, si 'scambierà' con una delle altre due, premessa che darà il là ad una nuova avventura.

The Marvels uscirà il 28 luglio 2023, e includerà anche il ritorno del Nick Fury di Samuel L. Jackson. A questo proposito, guardate il trailer ufficiale di Secret Invasion.