Ms. Marvel, volete altre stagioni? 'Chiedete a Kevin Feige'

La rete può dimostrarsi estremamente potente, ormai lo abbiamo capito bene. E la cosa sembra essere chiara anche agli addetti ai lavori, con la co-creatrice di Ms. Marvel che ha approfittato del Comic-Con di San Diego per spronare i fan a non demordere e a continuare a chiedere sui social una seconda stagione della serie tv.

Dopo avervi raccontato che Ms. Marvel verrà trasmesso in chiaro negli USA per promuovere l’uscita di The Marvels, arrivano richiesti di appelli da San Diego, dove la produttrice e creatrice del personaggio di Kamala Khan ha parlato direttamente ai fan più sfegatati chiedendo loro di continuare a scendere in campo per richiedere una nuova stagione dello show sull’eroina.

Queste le parole di Sana Amanat: “È bellissimo vedere tutte queste richieste. Sapete, lamentatevi. Sono felice che vi lamentiate con Kevin, andiamo a fare una seconda stagione”.

Il personaggio di Iman Vellani ha sicuramente colpito nel centro ma ancora non ci è dato di sapere se una seconda stagione dello show sarà prodotta dagli studi televisivi della Marvel, soprattutto considerando il fatto che con l’uscita di The Marvels, Kamala non avrà più bisogno della sua serie per essere inserita all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Visti però i precedenti per altre serie e altre produzioni cinematografiche, non possiamo che dare ragione alla Amanat, consigliando agli appassionati di spingere sui social network e continuare a tartassare i boss della Marvel per ottenere un nuovo capitolo delle storie sulla giovane eroina.

In attesa di capire cosa succederà, vi lasciamo alle parole di Iman Vellani sui piani di Marvel Comics per il suo personaggio di Ms. Marvel.