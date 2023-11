Ms Marvel e gli X-Men: Iman Vellani svela quale scena dei fumetti vorrebbe vedere nel MCU

Brie Larson di The Marvels elogia il talento di Iman Vellani, ma quest'ultima, oltre che u'ottima attrice, è anche una grandissima esperta dei fumetti di supereroi: in una recente intervista, Vellani ha svelato quale scena di X-Men vorrebbe vedere nel Marvel Cinematic Universe.

"Ce ne sono così tante!" ha dichiarato. "Ho letto moltissimi fumetti di X-Men, ultimamente, quindi perdonami se parlerò così a lungo". Ma l'elemento che più la entusiasma è Krakoa, soprattutto perché "è disegnata così bene da [Jonathan] Hickman". Per chi non la conoscesse, Krakoa è la nuova nazione mutante, un'isola collocata nell'Oceano Pacifico che viene in seguito trasformata in un rifugio sicuro.

Ha inoltre aggiunto: "Ci sono alcune parti della serie di Grant Morrison che adattano quel frangente. Vorrei vedere Emma Frost, insieme alle Naiardi di Stepford. Le loro interazioni mi fanno impazzire! Adoro quando la definiscono una vecchia, e lei risponde: 'In realtà ho 27 anni'. È un personaggio così peculiare. Per non parlare dei momenti tra lei e Angel, mentre sono in camerino a provarsi i vestiti... poi, come se nulla fosse, vanno a combattere il crimine. Semplicemente fantastico".

Le Naiardi di Stepford, comparse per la prima volta nel numero 118 di New X-Men, sono cinque gemelle telepatiche che riescono a generare un unico cervello, mentre Emma Frost è una mutante rientrante nel Club infernale (avversario degli X-Men), nonostante il suo percorso subisca un drastico rovesciamento.

Il nuovo film MCU con Vellani è al cinema dall'8 novembre 2023. A proposito, ecco 5 motivi per cui gli X-Men in The Marvels avrebbero perfettamente senso.