Ms. Marvel, Yasmeen Fletcher conferma: 'Nella serie Nakia indosserà il velo'

Non sappiamo ancora quando uscirà Ms. Marvel, la nuova serie Marvel che introdurrà il primo supereroe musulmano-americano. Yasmeen Fletcher interpreterà Nakia Bahadir, la migliore amica della protagonista Kamala Khan (Iman Vellani). Nei fumetti, il suo personaggio indossa sempre il tradizionale hijab, ma non sono ancora emerse foto di scena.

C'era quindi qualche preoccupazione sulla fedeltà dei Marvel Studios a questo importante aspetto culturale, ma è stata la stessa attrice a fugare ogni dubbio, confermando che in Ms. Marvel Nakia indosserà il velo.

Come possiamo vedere in calce alla notizia, su Instagram Yasmeen Fletcher ha risposto a un suo fan che le domandava: "Avrai l'hijab in Ms. Marvel? Questa cosa significherebbe molto per così tanti giovani in tutto il mondo."

"Sì, lo avrò" ha svelato l'attrice. "Questo personaggio significa molto per me e non vedo l'ora di vedere l'impatto che avrà sulle giovani generazioni."

In un recente video, intanto, abbiamo scoperto tutto l'amore di Iman Vellani per Iron Man. A parte il dettaglio del velo, però, al momento non si sa ancora molto sulla trama della nuova serie Marvel. Fa ben sperare, in ogni caso, l'attenzione dei Marvel Studios per questi aspetti legati alla cultura islamica.

Per quanto riguarda l'uscita di Ms. Marvel su Disney+, invece, sembra ormai scontato che bisognerà pazientare fino al 2022.