MTV Ema 2020: pioggia di premi per i BTS, delusione per Lady Gaga

Nella giornata di ieri si sono svolti MTV Europe Music Awards in una versione completamente diversa a causa della pandemia di Covid-19. La rassegna musicale presentata da Le Little Mix si è svolta in diretta da Londra per la prima volta senza pubblico e con performance registrate.

Diodato si è aggiudicato il Best Italian Act, guadagnandosi l'ennesimo premio per quest'anno iniziato con la stupefacente vittoria a Sanremo 2020. Pioggia di riconoscimenti per i BTS che si sono aggiudicati ben 4 premi tra cui: Best Song per Dynamite, Best Group, Best Virtual Live e Biggest Fans. La serata è stata invece particolarmente deludente per Lady Gaga che nonostante il folto numero di nomination ha vinto solo nella sezione Best Artist.

Lo show si è aperto con la performance della rapper Doja Cat che si è aggiudicata il premio per Best New mentre David Guetta si è esibito direttamente dalla piscina ungherese Széchenyi Bath, portando a casa il Best Electronic. Cardi B ha vinto per la sezione Best Hip-Hop, i Coldplay Best Rock, Hayley Williams Best Alternative mentre DJ Khaled per la sezione Best Video.

La serata è proseguita poi nel ricordo degli artisti scomparsi nel 2020, tra cui un ruolo di spicco è stato riservato ad Eddie Van Halen, il celebre chitarrista e co-fondatore della storica band dei Van Halen, morto lo scorso ottobre all'età di 65 anni.