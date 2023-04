MTV Movie & TV Awards, The Last of Us tra le top nomination di quest'anno!

Tra il successone di The Last of Us e il crescente amore nei confronti di Pedro Pascal che potrebbe essere il re degli Emmy 2023 proprio per il ruolo di Joel, arrivano le nomination agli MTV Movie & TV Awards di quest'anno.

E chiaramente tra le serie più quotate c'è The Last of Us, oltre a Stranger Things, Wednesday e The White Lotus, che sono indubbiamente i quattro show più seguiti e discussi degli ultimi mesi.

Le nomination ufficiali per la categoria "Miglior show" sono:

Stranger Things The Last of Us The White Lotus Wednesday Wolf Pack Yellowstone Yellowjackets

La prima stagione di The Last of Us è volta al suo termine. Ma per fortuna è già prevista una seconda parte che dovrebbe uscire alla fine del 2024 o all'inizio dell'anno successivo: il 2025.

Chi condurrà gli MTV Movie & Awards di quest'anno?

La presentatrice sarà Drew Barrymore, l'amatissima attrice americana protagonista di film iconici come E.T., Scream, Charlie's Angels, Santa Clara's Diet (tra i numerosissimi titoli). Gli Awards si terranno il 7 Maggio 2023, e sarà possibile votare per ogni singolo candidato seguendo il sito ufficiale di mtv (vote.mtv.com).

Siete contenti che The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey sia nominato come "Miglior Show" agli MTV Movie & TV Awards 2023? Ma soprattutto: chi votereste tra "i fortunati 7"?