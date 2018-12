MTV ordina ufficialmente il revival di Celebrity Deathmatch!

"Buona notte e buone botte". Cosi si chiudeva ogni episodio della celebre serie televisiva Celebrity Deathmatch, prodotta da MTV in stop-motion e che, ora, tornerà a quanto svelato dall'autorevole Variety.

MTV Studios ha, infatti, ordinato un revival della celebre serie d'animazione in stop-motion Celebrity Death Match che vedrà Ice Cube "protagonista" e produttore. La serie originale andò in onda tra il 1998 ed il 2002 e vedeva le parodie di celebrità picchiarsi in un incontro di wrestling senza esclusione di colpi che finiva con un vincitore ed un perdente, naturalmente, il quale, chiaramente, veniva ucciso dallo sfidante. La serie, violentissima, vedeva in originale le voci di Mills Lane, Stone Cold Steve Austin e Debbie Matenopoulous. Un revival era già stato fatto tra il 2006 ed il 2007.

"Sono felice di collaborare nuovamente con MTV e Viacom su un altro progetto cosi molto amato dai fan come Celebrity Deathmatch e continuare il nostro successo insieme" ha spiegato Ice Cube in un comunicato ufficiale. "Siamo felici di collaborare ancora con Ice Cube per riportare in vita una delle serie preferite dai fan" ha affermato Chris McCarthy di MTV.

Il creatore della serie originale Eric Fogel produrrà la serie, in arrivo nel 2019, con Cube, Jeff Kwatinetz e Ben Hurwitz.